El día que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años recordamos el encuentro que tuvo el astro del fútbol mundial con una vecina de Almirante Brown en Adrogué. Corría el año 2016, Diego la vio a Aylén Romachuk, le pidió que se acerque y la ayudó con los gastos para participar del mundial de Taekwondo, un deporte del que hoy Aylén no es solo una figura local sino también una formadora.

La joven oficiaba de cronista de un medio local cuando cubrió la visita de Maradona a la inauguración de las canchas del “Negro” Héctor Enrique en Hipólito Yrigoyen al 13100, en Adrogué. “Dejala pasar”, le dijo Diego a la seguridad. La joven se acercó a Diego, la saludó con afecto y ante la emoción de Aylén le dijo unas palabras que Romachuk no olvidará jamás.

“Ese día me dijo una frase que funciona como un legado para transmitir todo lo que significa Diego. Es algo que le digo siempre a mis alumnos, pero dicho por el mejor de todos los tiempos adquiere otra dimensión: “Dejalo todo siempre, transpirá la camiseta”, me dijo y ese día esa frase dejó de ser una frase más. Eso intento transmitirle hoy a mis alumnos”, le dice Aylén a Brown On Line.

“Tenía que viajar a la Copa del Mundo en Hungría y me preguntó si tenía plata para poder viajar, le dije que no y él me dijo ´quedate tranquila que yo te voy a ayudar´.