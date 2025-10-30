Un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a balazos a un hombre de 35 años, al que acusó de haber intentado robarle una garrafa del patio de su casa, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano. El episodio ocurrió durante el fin de semana pero trascendió en las últimas horas en una vivienda de avenida San Martín al 5300, casi en el cruce con Misiones.

El hecho se habría producido cuando el dueño del inmueble —un hombre de 59 años, ex miembro de la PFA— escuchó ladrar a sus perros y, al asomarse por una ventana, vio a tres sujetos dentro de su propiedad. De acuerdo con su relato, los intrusos habrían saltado una reja perimetral con la intención de sustraer una garrafa. En ese momento, el hombre tomó su pistola Browning 9 milímetros y efectuó al menos tres disparos, hiriendo a uno de los presuntos ladrones, a quien luego reconoció como un jardinero que ocasionalmente realizaba tareas en la vivienda.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde los médicos constataron dos heridas de arma de fuego —una en el abdomen y otra en el muslo derecho—. Fue derivado al Hospital Lucio Meléndez, de Adrogué, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero murió horas después. Por su parte, los otros dos sospechosos lograron escapar y son intensamente buscados por la Policía.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 Descentralizada de Almirante Brown, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si el accionar del ex policía se ajustó a la legítima defensa o si podría enfrentar cargos penales.