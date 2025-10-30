La Policía de la Provincia de Buenos Aires desbarató un punto de venta de drogas en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, donde se detuvo a dos personas y se secuestró cocaína fraccionada para la venta.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Renato Presa al 100, la cual había sido usurpada y transformada en un búnker. Tras el operativo, el inmueble fue restituido a su propietaria.

Como resultado del allanamiento se incautaron envoltorios y trozos compactos de cocaína listos para la venta, además de dinero en efectivo.

La investigación fue realizada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Lomas de Zamora, con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones N° 14 especializada en Narcotráfico, a cargo del Dr. Esteban Berriel, y del Juzgado de Garantías N° 8, a cargo del Dr. Gabriel Vitale.

Desde el Municipio de Almirante Brown destacó la reciente incorporación de 58 nuevos móviles (autos y camionetas) y 30 motos policiales de alta cilindrada para reforzar los patrullajes de la Policía Bonaerense en las calles brownianas.