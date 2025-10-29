En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades del Club de Robótica, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) invita a participar del Taller de Redes Neuronales, a cargo de Pablo Moreira y Tomás Macrade, graduados de la licenciatura en Ciencia de Datos de esta casa de altos estudios.

Durante el encuentro se abordarán casos prácticos de aplicación de redes neuronales en robótica, visión por computadora y procesamiento del lenguaje. La actividad se realizará los viernes 31 de octubre y 7 de noviembre, de 19 a 21, en el Campus de la UNaB, ubicado en Blas Parera 132, Burzaco.

La participación en esta propuesta de la Secretaría de Extensión es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario alojado en http://bit.ly/47t0C9h

El Club de Robótica de la UNaB es un espacio de aprendizaje colaborativo que promueve la experimentación, la innovación y la articulación entre estudiantes de distintas carreras, fortaleciendo las capacidades tecnológicas de la comunidad universitaria.