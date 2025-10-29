El público metalero de zona sur tiene una cita ineludible este fin de semana con la Feria del Libro Heavy que llega por primera vez a la Biblioteca Esteban Adrogué. El evento será este sábado 1 de noviembre a partir de las 14:00 en La Rosa 974, Adrogué y convergerán la música, la ilustración y la literatura del género.

Esta iniciativa, que ya cuenta con 12 años de trayectoria de la mano de Clara Beter ediciones, aterriza en Adrogué con una propuesta integral. Sus organizadores afirman que el encuentro busca demostrar que «El metal argentino no sólo suena… también piensa, escribe y se multiplica«, siendo producto de una generación que «sigue promoviendo el pensamiento crítico sin pedir permiso».

Desde las 14:00 hs., con entrada libre y gratuita, los asistentes podrán recorrer stands de editoriales, sellos discográficos y artículos temáticos. Además, la jornada estará marcada por una intensa agenda cultural que incluirá presentaciones de libros, charlas debate, muestras plásticas, dibujo en vivo y performances.

Entre las actividades destacadas de la tarde, se encuentran la presentación de Metal Pesado Argentino. Historia de una contracultura durante la Argentina menemista por Marcelo Martín Morandini (17:00 hs), y la charla debate «El metal en tiempos de motosierra» con Ariel Caballero, Dany Wolter y Rubén Cuenca, moderada por Gito Minore (18:00 hs). También se presentará el libro Fenomenología del Espíritu Combativo. El canto de resistencia de Malón frente a la injusticia social a cargo de Salvador Gómez (18:45 hs) y el nuevo volumen de Cultura Metálica 11 de Clara Beter ediciones (19:30 hs).

La grilla se completa con ponencias como «Desinteligencia artificial» (19:15 hs) con César Fuentes Rodríguez, la charla «Resistiendo con ideas» con Santiago Pogonza y Paula Diamond (17:15 hs), y la presentación de Siendo uno mismo de Marcelo Roascio (19:00 hs). Las performances de Dal Belly Dance (19:40 hs) y Mi Propia Necrológica (19:50 hs) darán paso al gran cierre: un show acústico a cargo del cuarteto Subotovsky-Soler-Roascio-Tesoriero a las 20:00 hs.