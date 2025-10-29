El Municipio de Lomas de Zamora invita a todos los vecinos y vecinas a celebrar el 65º aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona en Fiorito, la ciudad que lo vio crecer. Por eso, este jueves 30 de octubre, desde las 17 horas, se llevará adelante una jornada llena de emoción, arte, deporte y comunidad en homenaje al 10, con múltiples actividades en distintos espacios de la localidad.



En el Parque Diego Armando Maradona, ubicado en Recondo al 1200, habrá música en vivo, un Paseo del Arte, una muestra fotográfica, un mural participativo, la Feria Maradoneana, un partido en el potrero, artistas itinerantes y el show “Rock and Roll en Comunidad”. Además, la jornada será transmitida en vivo a través del stream “Olga”.



En paralelo, las celebraciones se realizarán en el Centro Cultural Fiorito, en Recondo 1400, donde se inaugurará la Biblioteca Diego Armando Maradona y se presentará una muestra fotográfica alusiva a su vida y legado.



Asimismo, a las 18 el Municipio inaugurará los nuevos Potreros de la Comunidad, con actividades en “La Herradura” —ubicado en Camino de la Ribera y Larrazábal— y en “Las Únicas” de Fiorito, en Pilcomayo 400.



Los esperamos a todos los vecinos y vecinas para formar parte de una jornada especial reviviendo la historia del ídolo popular y compartiendo su legado con toda la comunidad lomense.