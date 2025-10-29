La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 20 años de prisión a un hombre que asesinó a un colectivero en Glew, tras haber descubierto que era el amante de su esposa. El ataque ocurrió el 15 de octubre de 2024 en momentos en que la victima Leonardo Sebastián Figueroa cidncuio un colectivo de la linea 506 en esa localidad.

El fallo detalle que Calixto de Jesús Ojeda (57), alias “Cali” actuó motivado por conflictos personales que involucraban celos y tensiones previas con la víctima. Ojeda sospechaba que Figueroa mantenía una relación sentimental con su esposa, reconocida por sus siglas Y.M (30), según la investigación y el contexto previo a la sentencia.

El Tribunal, presidido por Federico Carrillo, validó la reconstrucción de los hechos: el 15 de octubre de 2024, a las 20:34, Ojeda subió al colectivo de la línea 506 que conducía Figueroa y, aprovechando su indefensión, lo apuñaló dos veces con un cuchillo.



Uno de los momentos más dramáticos del juicio fue la reproducción del último mensaje de voz que la víctima le envió a su viuda, Cintia Anabel De Angelis.A las 20:37, solo tres minutos después de ser atacado mientras manejaba, Figueroa logró enviarle un audio por WhatsApp en el que se oía: “Me acaban de apuñalar, te amo y avisale a los pibes”.



Ojeda, quien tenía un barbijo puesto y una bolsa en su mano, se acercó al conductor del 506 en pleno recorrido, fingiendo que se iba a bajar por la puerta delantera del colectivo. En ese momento, mantuvo un diálogo de unos segundos con el chofer.

Cuando la unidad aminoró la velocidad para frenar en una de las paradas, Ojeda sacó un cuchillo de adentro de la bolsa y lo apuñaló dos veces en el estómago. Luego, se bajó del colectivo mientras estaba en movimiento y casi cayó al piso, mientras que Figueroa observó las manchas de sangre en su mano y en su cuerpo, pero siguió manejando varias cuadras más.

Uno de los pasajeros llamó de inmediato al 911 para alertar sobre la brutal agresión, cuando la unidad transitaba por la calle Pereyra, entre Presa y Rojas. El hoy condenado descendió del colectivo aún en movimiento e intentó escapar por las calles de la zona y fue capturado por un hombre que lo retuvo hasta que llegó la Policía Bonaerense.

El chofer quedó gravemente herido dentro del colectivo al aguardo de los servicios de emergencia, y poco después fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Cecilia Grierson de Guernica, donde ingresó con heridas producidas en zonas vitales y falleció minutos después.