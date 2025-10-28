Un hombre de 56 años detenido acusado de abusar sexualmente de su nieta de 16, en un hecho ocurrido en una vivienda de Rafael Calzada.

La investigación se inició a principios del 2024, tras la denuncia de la madre de la víctima. En base al relato de la menor, aseguró que, durante la mañana del 4 de febrero, su hija fue abusada por su abuelo paterno. Todo ocurrió mientras limpiaba una de las viviendas ubicadas en la parte delantera del terreno donde vivían.

En este escenario, las averiguaciones sobre el hecho derivaron en un allanamiento en la vivienda del implicado. Allí, lograron capturarlo y ponerlo bajo disposición de la Justicia.

El hombre quedó a disposición de la UFI 17 de Lomas de Zamora acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente.

Interviene la Unidad Funcional No 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.