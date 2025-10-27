La empresa San Vicente anunció la extensión del recorrido de la línea 435, que conectará la Estación Glew, del Tren Roca, con el Hospital Néstor Kirchner de Cañuelas a través de la Autovía 6. Según informó la compañía, el servicio funcionará de lunes a lunes.

Este servicio que comenzó en julio saliendo desde Alejandro Korn, ahora busca mejorar la conexión entre Glew, Guernica, Alejandro Korn y San Vicente con el Hospital Cuenca Alta, uno de los principales centros de salud de la región que concentra derivaciones de varios distritos.

El colectivo hace paradas en la estación de Glew, en Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Eva Duarte De Perón, frente al supermercado Dado de Guernica, en el Parque Las Naciones, en la estación de Alejandro Korn, en La Curva de la Estelita, el Hospital Ramón Carrillo, la municipalidad de San Vicente, la terminal de Sarmiento, el Parque Industrial, Ruta 16 y finaliza su trayecto en el Cuenca Alta de Cañuelas.