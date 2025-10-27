El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, presentó una nueva flota de camiones, vehículos y maquinaria que se incorporan al Municipio para seguir fortaleciendo los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La jornada se realizó este lunes luego de las elecciones en el Centro de Logística ubicado en Patagones N° 2890, en Longchamps, donde se llevó a cabo una recorrida por las 18 nuevas unidades que serán utilizadas para distintas tareas operativas y de mantenimiento en todo nuestro distrito.
Entre los nuevos recursos incorporados se encuentran un Iveco Daily furgón y un Fotón Aumark con caja playa, además de un Iveco con hidrogrúa, un tractor corta césped Hanomag 300A y tres carretones dobles eje 0KM, uno de ellos marca H.C. Mancini.
También se sumaron una retroexcavadora Bob Cat, una excavadora Sany SY50U, y cuatro camiones balancín Iveco 0KM. Asimismo, la nueva flota incluye dos camiones compactadores Iveco, un semirremolque batea, un camión desobstructor y un rodillo compactador con motor Honda 13HP.
esta flora renovada porque se trata de incorporaciones que permitirán optimizar los servicios brindados, relacionados a trabajos de recolección, mantenimiento vial, limpieza urbana y tareas de infraestructura en los barrios de Almirante Brown