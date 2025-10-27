La Libertad Avanza cosechó esta noche un contundente triunfo a nivel nacional en las elecciones legislativas en las cuales se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, ganó muy ajustado en Provincia de Buenos Aires, pero en los distritos del sur del conurbano ganó el peronismo agrupado en Fuerza Patria, en algunos casos con grandes diferencias. Al cierre de esta nota se habían contabilizado el 96 por ciento de los votos.

En Provincia de Buenos Aires, donde las encuestas hacían prever un triunfo del peronismo como el del pasado 7 de septiembre, Diego Santilli de La Libertad Avanza cosechó un inesperado triunfo con el cual el partido de Javier Milei sumará 17 diputados en el Congreso Nacional contra 16 de la Alianza Fuerza Patria, mientras que el Frente de Izquierda sumó dos bancas.

Juan Grabois: «Es una lucha desigual: el jefe de esta campaña de la LLA es Donald Trump y el ministro de Economía, Scott Bessent. Si los resultados nos son favorables, hay que tener humildad. Si son adversos, no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones».

Entretanto, la Tercera Sección Electoral, que agrupa a los distritos del Sur del conurbano, mostraron una vez más su gen peronista y le dieron a Fuerza Patria triunfos contundentes como los conseguidos en Almirante Brown (49 a 33); Lomas de Zamora (48 a 35); Lanús (45 a 36); San Vicente (47 a 36); Avellaneda (47 a 36); Quilmes (45 a 37) y Ezeiza (44 a 38), mientras que en Esteban Echeverría ganó LLA 36 a 27, con 21 por ciento para el partido del intendente. En La Matanza Fuerza Patria ganó 48 a 32 por ciento.