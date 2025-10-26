Las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre marcan el debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y los sobres.
Según supo Noticias Argentinas, el nuevo método es más simple y busca agilizar el proceso. El elector recibirá una sola hoja de papel que contiene toda la oferta electoral del distrito.
¿Cómo se vota con la BUP?
- En el biombo: El elector recibirá la boleta del presidente de mesa y pasará a un biombo (ya no un cuarto oscuro).
- Identificar las categorías: Las categorías de cargos (ej. Senadores, Diputados) se ubican en filas horizontales.
- Identificar los partidos: Las listas de candidatos de cada partido se ubican en columnas verticales.
- Marcar el voto: El votante debe marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido que eligió para cada categoría.
- Doblar y a la urna: Una vez marcadas las opciones, el elector debe doblar la boleta para resguardar el secreto del voto e introducirla directamente en la urna. Ya no se utilizan sobres.