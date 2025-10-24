Un suboficial de Gendarmería mató a balazos a un ladrón de 15 años que intentó robarle la moto que utilizaba para hacer viajes a través de una aplicación. El hecho sucedió en la localidad de Monte Grande. La fiscalía investiga si el accionar del efectivo se ajustó a los protocolos vigentes de uso de la fuerza.

El gendarme, que estaba de franco y vestido de civil, llegó al cruce de Río Grande y Herminio Constanzo, en la localidad de Monte Grande, para buscar a un pasajero que había solicitado un viaje.

Sin embargo, cuando llegó al lugar, se encontró con cuatro delincuentes armados que circulaban a bordo de dos motos.

Tras ello lo interceptaron y comenzaron a golpearlo en la cabeza. Ante esta situación, el gendarme logró sacar su pistola reglamentaria Bersa TPR calibre nueve milímetros y empezó a disparar. El suboficial mató a uno de los ladrones, de 15 años, al mismo tiempo que sus cómplices comenzaron a escapar. Poco después, la víctima llamó a la Policía, que rápidamente se acercó al lugar.

Peritos de la Científica llegaron al escenario del intento de robo donde lograron incautar una pistola de utilería (similar a un arma nueve milímetros) y una moto Corven Bajaj BM de 150 cc, utilizada por los ladrones, la cual quedó abandonada en la zona.

El gendarme quedó imputado por “homicidio en exceso de legítima defensa” y en el caso interviene la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de Esteban Echeverría.

La fiscalía investiga si el accionar del efectivo se ajustó a los protocolos vigentes de uso de la fuerza.