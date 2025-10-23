La Municipalidad de Almirante dará un taller práctico y creativo de cine enfocado en el uso del teléfono celular. El taller, de carácter gratuito y sin inscripción previa, se dictará durante dos jornadas: los días martes 4 y 11 de noviembre, de 16 a 18 horas.
Bajo la dirección de Marcelo Italiano, esta propuesta busca democratizar la producción audiovisual, enseñando a los participantes a filmar, editar y producir cortometrajes utilizando únicamente sus dispositivos móviles.
La actividad está especialmente recomendada para docentes, estudiantes y creadores de contenido que deseen potenciar su mirada cinematográfica y mejorar la calidad de sus producciones.
La capacitación abordará contenidos esenciales para la creación de material audiovisual de calidad. Entre los temas a desarrollar se encuentran:
- Técnicas de filmación específicas para dispositivos móviles.
- Principios de composición, manejo de luz y optimización del sonido.
- Edición rápida utilizando aplicaciones gratuitas.
- Ejercicios prácticos que culminarán con la realización de cortometrajes.
Según los organizadores, el objetivo principal del taller es que los asistentes adquieran la confianza, la técnica y la narrativa necesarias para generar material audiovisual con calidad profesional, eliminando la necesidad de invertir en equipos costosos.
La entrada será libre y gratuita, sin inscripción previa.