La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) informa el calendario de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, que este año se realizará de manera completamente virtual a través de la web y que se organiza en dos etapas: del 27 al 28 de octubre para la nueva Licenciatura en Enfermería, y del 3 al 14 de noviembre para las otras 14 carreras de grado y pregrado que integran su propuesta académica.

Todas las preinscripciones se realizarán de forma online a través del sitio oficial https://inscripcion. unab.edu.ar/inscripcion/unab/ , donde se detallan los pasos a seguir y los requisitos de ingreso.

Una nueva carrera para cuidar la salud de la comunidad



La Licenciatura en Enfermería comenzará a dictarse en 2026 con una duración de 5 años, al finalizar el tercer año el estudiante obtiene el título intermedio de enfermero.

Con una formación que combina teoría y práctica, busca formar profesionales altamente capacitados para el cuidado de las personas y comunidades, desde la atención primaria hasta los cuidados críticos, con una sólida base científica, humanística y ética.

Las y los egresados podrán desempeñarse en el sistema de salud público o privado, y estarán preparados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud y trabajar en equipos interdisciplinarios.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) informa el calendario de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, que este año se realizará de manera completamente virtual a través de la web y que se organiza en dos etapas: del 27 al 28 de octubre para la nueva Licenciatura en Enfermería, y del 3 al 14 de noviembre para las otras 14 carreras de grado y pregrado que integran su propuesta académica.

Todas las preinscripciones se realizarán de forma online a través del sitio oficial https://inscripcion. unab.edu.ar/inscripcion/unab/ , donde se detallan los pasos a seguir y los requisitos de ingreso.

Una nueva carrera para cuidar la salud de la comunidad

La Licenciatura en Enfermería comenzará a dictarse en 2026 con una duración de 5 años, al finalizar el tercer año el estudiante obtiene el título intermedio de enfermero.

Con una formación que combina teoría y práctica, busca formar profesionales altamente capacitados para el cuidado de las personas y comunidades, desde la atención primaria hasta los cuidados críticos, con una sólida base científica, humanística y ética.

Las y los egresados podrán desempeñarse en el sistema de salud público o privado, y estarán preparados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud y trabajar en equipos interdisciplinarios.