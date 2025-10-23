El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei. Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno. El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Antes de irse, el canciller nombró 80 funcionarios con sueldos millonarios.

Al mismo tiempo, el gobierno de Milei tuvo su miércoles negro: los dólares se dispararon rompiendo el supuesto esquema de bandas planteado por Milei y cotizaron muy por arriba de los $ 1500, a cuatro días de las elecciones nacionales.

Otro factor fueron los trascendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el gabinete. Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

Werthein, un hombre sin ninguna experiencia ni carrera diplomática, desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria. La salida de Mondino tuvo como detonante final el voto argentino en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. Tras esa toma de postura, Milei decidió desplazar a Mondino y designar a Werthein que se había desempeñado hasta hace un año atrás como embajador argentino en Estados Unidos.