Un hombre, apoderado de una jubilada de Glew 80 años, la secuestró y abandonó en un camino rural del partido de General Belgrano. La mujer murió a los pocos días. El sujeto fue descubierto por ir a cobrar la pensión de la victima.

La Policía bonaerense encontró el cuerpo de la mujer envuelto en frazadas y sin señales externas de violencia, a la altura del kilómetro 116,5 de la Ruta Provincial Nº 29, en la provincia de Buenos Aires. Las primeras diligencias no permitieron identificarla de inmediato, por lo que la DDI Dolores asumió la investigación, dispuso una serie de tareas analíticas y de campo para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte.

Al mismo tiempo, se realizó un análisis de cámaras de seguridad como el rastreo de datos tecnológicos para un mayor avance en la investigación. Días después se pudo establecer que la víctima era Estanislada Benedicta Rodríguez, una mujer de 80 años que residía en la localidad de Glew.

Con esta información, los investigadores orientaron sus esfuerzos hacia un allegado a la víctima, quien era el apoderado de su pensión. A su vez, la autopsia reveló que la mujer aún estaba con vida al momento de ser abandonada en la ruta, por lo que falleció posteriormente debido al estado de abandono.

A través de una investigación, se pudo reconstruir que el sospechoso se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó durante los días 19 y 20 de agosto, fechas que coinciden con el fallecimiento de Rodríguez.

Días después de la muerte de la víctima, se realizaron extracciones de dinero desde su cuenta bancaria. Además, se constató la presencia del teléfono celular del hombre en la zona donde fue hallado el cuerpo, lo que consolidó la hipótesis de su implicación directa en el hecho.

Por otra parte, con la investigación se constató la presencia de un elemento que resultó siendo clave para poder identificar al único sospechoso: la policía encontró el teléfono celular del hombre en la zona donde fue encontrado el cuerpo. Todos los datos consolidaron la teoría de su implicación directa con el macabro crimen.

A raíz de estos descubrimientos, la DDI de Dolores avanzó con dos allanamientos en casas vinculadas con el sospechoso. Ambos domicilios ubicados en la localidad de Glew. En el lugar fue detenido el hombre, identificado bajo las siglas C.E.O. y acusado del delito de abandono de persona agravado.

En el operativo que tuvo lugar este lunes, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares junto con el vehículo utilizado en el traslado.