El colectivo de artistas del conurbano bonaerense Proyecto La Mar En Coche presenta una muestra innovadora en homenaje a Charly García en el día de su cumpleaños número 74. La exposición, que fusiona memoria cultural y crítica social a través del arte sustentable, inaugurará el próximo Jueves 23 de Octubre a las 19 horas en la Sala Milo Lockett de El Sábato Espacio Cultural de Económicas UBA (Uriburu 763 – subsuelo, CABA).

Integrado por Barby Chalela, Ana Luque, Maira Mora y Sergio Martinoia, el colectivo trabaja con una técnica única y novedosa: reutilizan blísters de medicamentos vacíos como material principal para redefinir el concepto de pintura.

Miles de envoltorios de fármacos, considerados residuos, son recuperados y transformados en obras de arte expresivas. Esta elección material no solo subraya el compromiso con el cuidado del medio ambiente y el arte sustentable, sino que también propone una profunda reflexión sobre el consumo excesivo de medicamentos sin prescripción médica, la automedicación y el negocio de la industria farmacéutica.contó Bárbara, vecina de Burzaco, a Brown On Line.

En este marco de crítica contemporánea, la figura de Charly García emerge como un símbolo de libertad y creación. «La figura de Charly tomada como símbolo de libertad y creación, une memoria cultural y crítica contemporánea», expresó la artista.

Las obras y la épica de Charly

La muestra promete una inmersión en el universo del ícono del rock nacional con piezas impactantes. Entre ellas, se destaca una escultura de Charly en tamaño real que recrea el épico momento en el que se arrojó a una pileta desde un noveno piso en un hotel de Mendoza, episodio que este año cumplió 20 años y que el colectivo ya expuso previamente en el Museo MACAB de la Casa de la Cultura de Adrogué y el Museo de Arte Claudio León Sempere de Burzaco.

Además, el público podrá apreciar una obra dedicada a la mítica banda «Charly y los Enfermeros», con retratos de Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, Fernando Lupano, El Negro García López y El Zorrito Von Quintiero. También se exhibirán tapas de discos icónicas y un retrato del músico.

La inauguración contará con la atmósfera especial que crearán músicos en vivo tocando temas de Charly, en un vibrante festejo por el natalicio del genio del rock argentino.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes a partir de las 10:00 horas.