El peronismo se encamina a un cierre de campaña sin un acto central para poner punto final al raid proselitista de Fuerza Patria, el frente con el que las diferentes tribus del justicialismo lograron unificar su oferta electoral en la provincia de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes partidarias a la Agencia Noticias Argentinas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene previsto llevar a cabo este jueves una serie de mini actos de cierre en Almirante Brown, Berazategui y San Martín.

En esas localidades, el gobernador volverá a aprovechar las actividades de gestión para finalizar la campaña electoral sin centralizar el desenlace en un solo acto partidario, como se realiza habitualmente.

En Almirante Brown, Kicillof cerrará la capacitación de fiscales de Fuerza Patria. Más tarde, se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui. Mientras que concluirá el día en San Martín, donde se realizará un evento para finiquitar la campaña.

Para integrar ese itinerario de cierre se cursaron invitaciones a todos los candidatos de la alianza, por lo que se aguarda por la presencia de Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Esta definición lleva al espacio a repetir la fórmula de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando remataron la campaña con recorridas de gestión en Merlo y Lomas de Zamora, y una mateada con vecinos en La Plata.

Lo mismo podría suceder con el búnker bonaerense, ya que desde la alianza peronista confirmaron que se llevará a cabo en tierras platenses e incluso está en evaluación repetir la locación de las elecciones provinciales: el Hotel Gran Brizo.