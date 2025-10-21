Un hombre de 40 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras, en una vivienda de Glew. El sujeto estuvo casi un año prófugo.

El abuelo de las víctimas fue el que denunció que sus nietas de 11 y 21 años habían sido abusadas por el padrastro con el que convivían en una vivienda de Glew. Las dos víctimas confirmaron la denuncia del abuelo, realizada en 2024.

Fuentes de la investigación indicaron al Diario Conurbano que de acuerdo a los testimonios el acusado amenazaba a las víctimas con hacerles daño, para que no contaran los abusos a las que que las sometía.

Tras casi un año de investigación, efectivos de la Sub DDI de Almirante Brown lograron apresar al hombre que tenía pedido de detención y estaba escondido en una vivienda de Guernica.

El hombre de 40 años quedó detenido, imputado de «abuso sexual con acceso carnal por ser cometido a una persona menor de edad», a disposición de la UFI 17 de Lomas de Zamora