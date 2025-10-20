El Municipio de Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares, informó que en articulación con el Gobierno Bonaerense llevará adelante un nuevo operativo de documentación del lunes 20 al viernes 24 de octubre acercando importantes servicios a las localidades de José Mármol, Rafael Calzada, San Francisco de Asís, Burzaco y Glew.

Durante los operativos barriales se podrán hacer distintos trámites de forma gratuita, como la tramitación de todo lo vinculado al DNI, solicitar partidas de nacimiento, certificados, cambios y constancias de domicilio y concretar denuncias de extravío.

También se extenderán certificados de pre identificación (CPI), se podrá avanzar con el trámite de empadronamiento de ciudadanos extranjeros e iniciar trámites de cambio de género, entre muchos servicios más.

Las jornadas, que se realizarán de 9 a 15 horas y no se suspenderán por lluvia, comenzaron este lunes 20 en el CIC de José Mármol, ubicado en Frías y San Luis; continuará el martes 21 en la Delegación de Rafael Calzada, situada en Güemes y Cervantes, y luego el miércoles 22 en el Centro Comunitario 3 de Febrero, sita en Los Antes 3960, del barrio Don Orione.

También el jueves 23 en el Instituto Lucy de Burzaco, ubicado en el cruce de Lacamera y Algarrobo, y finalmente el viernes 24 en la Delegación de Glew, ubicada en Reina Elena y Newbery.

Esta importante iniciativa es realizada por el Municipio de Almirante Brown con el Registro Provincial de las Personas y la Jefatura de Asesores del Gobernador del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.