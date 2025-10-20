Hace un mes, Gisela una hincha de Banfield se volvió viral en las redes sociales porque la transmisión de TV la captó en la tribuna mientras hacía unos curiosos gestos durante una conversación. El video generó distintas interpretaciones con tono humorístico y sexual en redes sociales. Este domingo, la mujer explicó por primera vez de qué estaba hablando y lo hizo en una campaña de concientización con el lema “Hagamos viral la prevención” promovida por el club en el Día Mundial de la lucha contra el cáncer.

“Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Lo que les estaba contando era que era una noticia agradable porque me había dado bien el resultado. Por eso el gesto de que tengo un nódulo en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo», explicó Gisela en un video difundido este domingo en las redes sociales del club,

«El que me conoce -siguió- sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona».

Y el video sirvió para invitar, el próximo 25 de octubre, a una charla sobre prevención del cáncer de mama en el colegio de Banfield. El evento requiere de inscripción previa y puede hacerse a través de este link.

Un muy bien felicitado para el club que logró convertir la viralización de las redes en un mensaje importante: la prevención temprana salva vidas.