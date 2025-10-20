El Municipio de Almirante Brown cerró con una sobresaliente participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputó en Mar del Plata entre el 11 y el 17 de octubre y se consagró como la segunda mejor delegación de toda la Provincia de Buenos Aires, al obtener un total de 61 medallas, 36 de ellas de oro.

La comitiva browniana, integrada por 323 deportistas y artistas (jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad) que compitieron en 20 disciplinas, demostró un importante compromiso. El medallero final de Almirante Brown se compone de 36 medallas de Oro, 16 medallas de Plata y 9 de Bronce

El primer puesto fue de General Pueyrredon y Lomas de Zamora completó el podio en la tercera colocación.

La actuación incluyó triunfos en una amplia variedad de disciplinas, resaltando la labor de los deportistas de las categorías de Personas con Discapacidad (PCD) y

Adultos Mayores:

Medallistas destacados de la delegación browniana:

Medallas de oro (36)

Nicolás Castillo – Atletismo PCD Pista 100 m

– Atletismo PCD Pista 100 m Melany Roberts – Patín Artístico Sub-16

– Patín Artístico Sub-16 Mía Ruiz Gabín – Patín Sub-13

– Patín Sub-13 Zoe Billordo – Taekwondo

– Taekwondo Lilian Di Salvo y Alberto Lavia – Tango Adultos Mayores

– Tango Adultos Mayores Josefa Moliné – Natación PCD 25 m Pecho Visual

– Natación PCD 25 m Pecho Visual Ailín Llanos – PCD Sub-15 Lanzamiento de Bala

– PCD Sub-15 Lanzamiento de Bala Juan Gauna – PCD Visual 16, 100 m

– PCD Visual 16, 100 m Luciano Dawalder – PCD Cat. 37, 100 m

– PCD Cat. 37, 100 m Juana Adam – PCD Visual Sub-16, Lanzamiento de Bala

– PCD Visual Sub-16, Lanzamiento de Bala Tobías Caballero – PCD Visual 16, Salto en Largo

– PCD Visual 16, Salto en Largo Aarón Lescano – PCD Cat. 32, Lanzamiento de Clava

– PCD Cat. 32, Lanzamiento de Clava Antonio Dussaut – PCD Motor Sub-14, Natación 25 m Pecho

– PCD Motor Sub-14, Natación 25 m Pecho Fermín Díaz – PCD Motor Sub-16, Natación 50 m Espalda

– PCD Motor Sub-16, Natación 50 m Espalda Ludmila Soria – PCD Motor Sub-16, Natación 25 m Espalda

– PCD Motor Sub-16, Natación 25 m Espalda Bautista Sanabria – PCD Motor Sub-16, Natación 25 m Pecho

– PCD Motor Sub-16, Natación 25 m Pecho Benjamín Soruco – PCD Cat. 34, 100 m Llanos

– PCD Cat. 34, 100 m Llanos Básquet Sub-23

Mus – Adultos Mayores

– Adultos Mayores Luján Sosa – PCD Motor, Atletismo 100 m

– PCD Motor, Atletismo 100 m Maite Rizzo – Patín Artístico Sub-13

– Patín Artístico Sub-13 Guerrero Fidel – Atletismo Cat. 42, 100 m

– Atletismo Cat. 42, 100 m Maximiliano Montenegro – PCD 100 m

– PCD 100 m Carolina Rozales – PCD Atletismo Velocidad

Medallas de Plata (16)

Yasmina Mena – 100 m

Nicole Bazán – PCD Natación 25 m Libre Auditivo

Gonzalo Acosta – PCD Natación

Omar Quintana – PCD Visual Sub-16, Lanzamiento de Bala

Gabriel Osorio – PCD Cat. 32, Lanzamiento de Clava

Julio Antonio Giménez – PCD Atletismo 100 m

Básquet Sub-16 PCD

Truco Mixto – Adultos Mayores

Jazmín Soria – PCD 100 m

Medallas de Bronce (9)