El sábado 18 de octubre, el Municipio de Lanús invita a las y los vecinos a participar de una jornada de concientización sobre el cáncer de mama. La actividad se realizará en el Hospital Zonal Especializado en Oncología (Pringles 1257, Lanús Este) de 10 a 14 horas.

Durante la actividad que se llevará adelante bajo el lema El cáncer de mama nos mueve, las personas también podrán acceder a las siguientes propuestas:

Muestra fotográfica

Radio abierta

Clase de baile participativa

El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre de cada año. Entre los objetivos principales, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de la enfermedad.