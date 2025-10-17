La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) invita a las instituciones educativas y sociales de Almirante Brown y los estudiantes del último año de la escuela secundaria a participar de la segunda edición de la Semana del Futuro, una experiencia pensada para acercar a los jóvenes al mundo universitario, la ciencia y la tecnología.

Del lunes 20 al viernes 24 de octubre, el campus de la UNaB, ubicado en Blas Parera 132, Burzaco, abrirá sus puertas de 9 a 12.30 y de 13 a 16:30, para recibir a cientos de estudiantes que podrán conocer la amplia e innovadora oferta de carreras que la universidad desarrolla en diálogo con el entorno social y productivo de la región.

Durante toda la semana, los visitantes podrán dialogar con docentes y estudiantes, recorrer los espacios de la universidad y participar en charlas y talleres interactivos sobre inteligencia artificial, robótica, comunicación y diseño aplicado a la educación, entre otros.

Además, se brindará información detallada sobre el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026 y las nuevas carreras y diplomaturas que ofrece la UNaB.

Esta propuesta de la Secretaría de Extensión tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación y proyectar su futuro académico y profesional, a través de juegos, actividades lúdicas y experiencias inmersivas que permiten vivir, por primera vez, lo que significa ser parte de una comunidad universitaria.

El año pasado, más de 700 jóvenes de Almirante Brown y la región participaron de la primera edición, protagonizando una experiencia educativa que combinó conocimiento, tecnología y vocación.