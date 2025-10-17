Una vecina de Longchamps sufrió ayer un episodio muy común: se le trabó el anillo en uno de sus dedos y debió acudir a los bomberos para que con una herramienta de precisión lograr liberar la presión de su dedo sin consecuencias para su salud.

«Es habitual que Bomberos realice este tipo de intervención» dijeron los voluntarios. En este caso, asistieron a una vecina que concurrió al Destacamento 1 para solicitar ayuda a los voluntarios ya que había sufrido una lesión en uno de sus dedos, al quedarle trabado un anillo.

«Rápidamente utilizando una herramienta de precisión y los cuidados necesarios, lograron retirar el accesorio», dieron a conocer los bomberos.