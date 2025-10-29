“Fue una experiencia enriquecedora para todos los participantes, desde estudiantes, docentes, productores, técnicos y autoridades. El trabajo articulado de políticas públicas promueve el desarrollo territorial”, afirmó la ingeniera agrónoma Verónica Mautone de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria y la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, cuya entidad viajó a Formosa para dictar diversos talleres a familias campesinas de Villa Dos Trece (departamento Pirané) y El Colorado. El espíritu de las jornadas concluyó reafirmando la meta de la: construcción colectiva de políticas públicas en agroecología y soberanía alimentaria.

Entre los contenidos abordados en los talleres se incluyeron talleres de elaboración de biofertilzante líquido BIOL en la producción agroecológica, Agroecología y bioinsumos sólidos, diagnósticos agroecológicos de agroecosistemas, subsistema silvopastoril y manejo de bosque nativo, y Agroecología y monitoreo de calidad de suelo.

Un rasgo distintivo de las jornadas fue la participación de campesinos y campesinas como facilitadores de las actividades. Los talleres se realizaron en las chacras de las familias campesinas, además de las instituciones educativas, dirigidos a estudiantes de nivel secundario y terciario. En el Municipio de El Colorado, los facilitadores incluyeron a representantes de la Asociación Civil Feriante (Angelina Cano, Isaías Schmidt, Héctor Julián Hidalgo y Patricia Ángela Dlougi), así como miembros de la Huerta Comunitaria Isabel Maciel.

En Villa Dos Trece, la formación se llevó a cabo en la Finca Don Enrique, a cargo de Delia Caballero y Enrique Kemper; en el Faro Agroecológico La Arboleda, con Miguel Gauliski; y con la Asociación de Productores de Colonia Rio Negro, liderada por Ovidio Bobadilla.

Impulsaron la actividad, además de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria y la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la FCA-UNLZ, el Centro Agroecológico ASHPA, el Faro Agroecológico La Arboleda, AER INTA El Colorado y las municipalidades de Villa Dos Trece y de El Colorado. Se trató del segundo Encuentro de Agroecología y soberanía alimentaria llevado a cabo bajo el lema “hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios”, es decir que conlleva la idea de transformar los sistemas agroalimentarios locales, contribuyendo al arraigo rural y al desarrollo socioeconómico de las comunidades.

El encuentro convocó la participación de diversas instituciones educativas y gubernamentales de la región. Del Municipio Villa Dos Trece, participaron la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria del ISFDyT NACIÓN LATINOAMERICANA y la EPESA N°2, Anexo 349 Colonia Unión. Por parte de El Colorado, estuvieron presentes la Subsecretaría de Producción y Economía Popular y la Tecnicatura en Gestión de Producción Agropecuaria del ISFDyT REPÚBLICA ALEMANA.

El compromiso social y educativo del evento se materializó en la Tercera MISIÓN SOLIDARIA ASHPA-CLAFySA, mediante la cual se entregaron libros con material sobre producción y ambiente a 5 instituciones educativas y gubernamentales. La relevancia del 2° Encuentro fue institucionalmente reconocida cuando el Municipio de Villa Dos Trece, gestionado por el Intendente Lorenzo Schmitd, lo declaró de interés cultural municipal, lo cual proporciona un gran impulso para la territorialización de la agroecología a nivel local.