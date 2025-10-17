Fundaciones y organizaciones de Almirante Brown se unen para acompañar, informar y fortalecer la conciencia sobre la prevención del cáncer de mamas. Lo harán con una jornada que tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (Av. República Argentina 2601, Burzaco), el sábado 18 de octubre de 13 a 17. “Además de juntar los mechones para la confección de pelucas estaremos recibiendo insumos con los cuales se arman las pelucas”, dicen las organizadoras.

Este año habrá un curso de armado de pelucas oncológicas solidarias que se dictará en el CIC de José Mármol. Además, durante la jornada habrá peluqueros y peluqueras solidarias realizando cortes gratuitos, charlas sobre prevención y detección temprana, asesoramiento legal para pacientes oncológicos y familiares, intervenciones artísticas y el lanzamiento se taller de confección de pelucas oncológicas solidarias.

Se recibirán además materiales para confeccionar pelucas oncológicas solidarias: elástico de algodón negro de 1 cm de ancho para ajustar la base de la peluca a la cabeza del/la destinatario/a, hilos de algodón y poliéster (resistentes) usados para coser el cabello al microtul y asegurar firmeza sin dañar la base; alfileres con cabezas de colores. Para sujetar el cabello o el tul mientras se trabaja, facilitando la organización, microtul doble rebote (microtul elástico y resistente). Es la base principal de la peluca, sobre la que se cose o anuda el cabello. Se recomienda que sea suave, transpirable e hipoalergénico; shampoo y crema de enjuague, ya que como último paso se lava la peluca y es entregada lista para ser usada.

Requisitos para donar:

• Mínimo de 18cm

• Cualquier tipo de cabello (teñido, con canas, con rulos, lacio, con cualquier tratamiento)

• El cabello debe estar limpio y seco

Más info: 1131962876 (Lorena) o al IG: @mechonesxsonrisas