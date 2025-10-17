Las tarifas de los colectivos aumentarán desde noviembre un 4,1% en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un contexto en el que el Gobierno nacional planea seguir recortando los subsidios al transporte de pasajeros y así alcanzar su nivel más bajo en 20 años.

Tras conocerse que la inflación fue de 2,1% en septiembre, ahora Transporte estableció que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91. Sin embargo, resta que las autoridades provinciales formalicen el incremento.

En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,44% en PBA y 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas habían subido 3,9% en ambas jurisdicciones.

En territorio bonaerense las tarifas quedarán de esta manera:

B oleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $572,86;

Tramo de 3 a 6 km: $638,16;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,32;

Viajes de 12 a 27 km: $736,53;

Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $910,85 hasta $1248,79.

En tanto, las líneas que operan dentro de la Ciudad, el boleto mínimo se ubicará en $568,91 ylos tramos más largos llegarán hasta $731,51 .