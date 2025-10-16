En el marco del Día de la Madre, el Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), invitó a los vecinos a visitar Tienda Brown un espacio donde más de un centenar de emprendedores de nuestro distrito exhiben y comercializan sus productos confeccionados con creatividad, calidad y el sello local.

Con una amplia variedad de propuestas que incluyen accesorios, textiles, indumentaria, decoración, artesanías y productos de diseño, Tienda Brown se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan un regalo original y con identidad browniana.

Se trata del espacio que funciona dentro del IMES, en la calle Cruz del Sur N° 1200 de Burzaco, y que durante toda la semana abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados de 9 a 13.

Los precios comienzan desde los $5000, ofreciendo opciones para todos los gustos y bolsillos, siempre con la calidez y el esfuerzo que caracteriza a las y los emprendedores de nuestro distrito.

“Cada compra en Tienda Brown representa no solo un obsequio especial, sino también un gesto de apoyo a la producción local y a la economía social que sigue creciendo gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad emprendedora”, destacó el intendente Mariano Cascallares.