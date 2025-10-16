El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrieron la obra del paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps, que se encuentra en su tramo final y será inaugurado «en las próximas semanas», similar a lo que ocurrirá con el paso bajo a nivel de Calzada, indicaron. Ambos cruces «quedarán inaugurados antes de fin de año», dijo el mandatario browniano.

El nuevo cruce bajo nivel de Diehl -ubicado en la intersección con la Ruta Provincial 210 y Catamarca- contempla dos carriles (uno por sentido), con una velocidad de diseño de 40 km/h, una longitud total de 150 metros y un gálibo vertical de 4,62 metros, que permitirá hasta el paso de ómnibus de larga distancia. Además, incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales, puentes peatonales de hormigón, veredas y rampas de acceso.

“Esta importante obra estructural forma parte de un plan integral de conectividad y mejora vial que se complementa con el avance del paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada”, explicó Cascallares, quien indicó además que se estima que ambos cruces “quedarán finalizados y habilitados al tránsito antes de fin de año”.

La obra incorpora también un moderno sistema de iluminación LED con control centralizado y circuito de ahorro energético, además de señalización vial conforme a normas IRAM y de la Dirección Nacional de Vialidad, garantizando seguridad y eficiencia en todo el complejo.

Durante la visita, el ministro Katopodis estuvo acompañado por su equipo técnico y autoridades del Municipio, quienes mantuvieron luego una reunión de trabajo en la Casa Municipal para avanzar en una agenda común de infraestructura que incluye, entre otras intervenciones, la segunda etapa de la renovación integral de Ruta N° 4.

En la recorrida estuvieron presentes también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; y la delegada municipal de Longchamps, Valeria Soria, junto a equipos técnicos del Ministerio y del Municipio.