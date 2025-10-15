La organización protectora de animales Patitas Glew realizó un dramático rescate en Longchamps al intervenir para salvar a un perro que permaneció más de cuatro horas «prácticamente agonizando» dentro de una zanja. El animal fue trasladado de urgencia a una veterinaria, con un pronóstico reservado debido a su grave estado.

El caso, que conmocionó a los miembros de la entidad, fue denunciado públicamente a través de sus redes sociales, donde lamentaron la falta de solidaridad de los vecinos del lugar.

Según el relato de Patitas Glew, la intervención fue crucial: «Más de 4 horas metido adentro de una zanja, prácticamente agonizando. Tuvimos que llegar nosotras para poder sacarlo ya que los vecinos del lugar no se animaban o les daba impresión», expresaron en su publicación.

El grupo remarcó la tristeza y la impotencia ante la situación: «Estos son los casos que nos rompen el corazón, miren ustedes mismo hasta donde llega la indiferencia de la sociedad en la que vivimos.»

Tras el rescate, el perro fue llevado inmediatamente a un centro veterinario. «Nos estamos trasladando de urgencia a la veterinaria, seguramente quede internado ya que se lo nota muy grave», informaron.

Debido a la emergencia y a los costos que implican la internación y el tratamiento del animal, Patitas Glew, que habitualmente trabaja a pulmón en el rescate y cuidado de perros en condiciones de maltrato o abandono, lanzó una campaña de recaudación de fondos.

Para quienes deseen colaborar con los gastos veterinarios del perro rescatado y apoyar la labor de la organización, se difundieron los siguientes datos:

Formas de Colaborar:

FUNDACIÓN PATITAS GLEW

CBU: 0170167420000001865826

0170167420000001865826 ALIAS: DONAR.PATITAS.GLEW

El grupo espera la pronta recuperación del animal y busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de la acción y la no indiferencia frente a los casos de maltrato animal.