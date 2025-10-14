Un brutal robo ocurrió en Lomas de Zamora. Dos motochorros atacaron a la empleada de una inmobiliaria en una zona muy transitada para robarle la cartera. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

El asalto tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas, específicamente en la calle Colombres al 200, en el tramo comprendido entre Italia y España. La ubicación es particularmente sensible, ya que se encuentra justo frente a una conocida confitería y a escasa distancia de la transitada Avenida Meeks.

Las grabaciones de las cámaras muestran la mecánica del robo: los dos ladrones, a bordo de motocicletas, irrumpen sobre la vereda y sorprenden a la mujer por la espalda para concretar el robo de forma rápida y violenta. Las autoridades ya se encuentran investigando el caso, y una de las principales hipótesis es que la víctima podría haber sido previamente seleccionada o «marcada» por los delincuentes.

Según indicaron los vecinos, la víctima es una empleada de una inmobiliaria que al momento del robo estaba esperando a unos clientes en la puerta de un edificio para mostrarles un departamento.

Después de cometer el delito, los ladrones escaparon hacia la avenida Meeks y hacia el sur. Ahora,las autoridades buscan determinar si el hecho ocurrió de forma aleatoria o si venían persiguiendo a la mujer. Para ello, analizan las cámaras de seguridad de la zona y la ruta que siguieron los delincuentes. La investigación continúa.