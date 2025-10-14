«Es una jornada histórica. Es el primer caso en nuestro país de juzgamiento de un médico ginecólogo por situaciones de abusos durante las consultas. Creemos que no es el único pero sí es el primero», dijo Claudia Perugino en una entrevista con Radio UNLa en el inicio del juicio por decenas de abusos supuestamente perpetrados por Diego Clementi, un médico ginecólogo de Burzaco. Perugino es abogada y representa a las víctimas que este martes concurrieron a la primera jornada del juicio oral, en los Tribunales de Lomas de Zamora.

La letrada dijo que hay muchas más víctimas pero no denunciaron porque «no se animaron a hacer las denuncias, en algunos casos no lo habían comentado a sus familias y no quieren exponerse a los tribunales y demás». El ginecólogo de Burzaco y director del Centro Médico de la Mujer de Burzaco está acusado de abusar sexualmente de al menos 14 de sus pacientes y será juzgado por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiteradas en concurso real con el delito de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, que a su vez concurren materialmente con los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y con el delito de abuso sexual simple».

El médico se encuentra en libertad dado que no prosperó el pedido de prisión preventiva solicitada por el mismo fiscal en mayo pasado, al momento de su procesamiento, por el mismo juez de garantías. De la descripción de los hechos efectuada en el pedido fiscal de elevación a juicio surge que éstos fueron denunciados como cometidos entre 2017 y 2022 en perjuicio de 14 mujeres mayores de edad, y de los relatos emerge una mecánica repetida: las víctimas aseguran que, aprovechándose de la situación de poder que implica su condición de médico, Clementi las besó cerca de la boca, las hizo desvestirse enfrente de él, las manoseó en sus partes íntimas sin ninguna justificación terapéutica, les apoyó su miembro y hasta les introdujo sus dedos en la vagina.