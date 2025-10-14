La Feria Soberana de Guernica, que promueve la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, volverá a la plaza Manuel Belgrano (Av. Eva Perón y Crisólogo Larralde) el viernes 17 de octubre, de 9 a 15. Allí se podrán encontrar una variedad de productos locales de la agricultura familiar, como hortalizas agroecológicas, quesos, huevos, plantas ornamentales, compost, lombrices rojas, chacinados, dulces, conservas, miel, propóleo, cerveza artesanal, cosmética natural, harina de algarroba y otros productos regionales.

Un momento destacado del evento será la charla abierta a la comunidad sobre «Hongos comestibles: propiedades nutricionales, valor biológico e importancia en la soberanía alimentaria», programada para las 13. Esta charla estará a cargo de la emprendedora Cristobalina Rionda Chávez y se centrará en los beneficios y la importancia de los hongos comestibles en nuestra alimentación.

Los asistentes que realicen compras participarán del sorteo de productos de la agricultura familiar por el Día de la Madre, y también habrá un espacio para el intercambio de semillas. Se recomienda a los asistentes traer su propia bolsa para las compras.

La feria cuenta con el acompañamiento y la participación de varios organismos y entidades, como el Municipio de Presidente Perón, INTA, CLAFySA, UNLZ, UTT, GCA, ASHPA y Barrios de Pie.