Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la Granja Educativa bicada en Juan B. Justo 1000 una Edición Especial de su «Granja Nocturna» para este sábado 18 de octubre, con un horario extendido de 10 a 20. La jornada promete ser el lugar ideal para encontrar el regalo perfecto y disfrutar en familia de un ambiente festivo y natural.

El evento contará con la Feria de Productores Rurales y el Circuito de Viveros, diseñados para ofrecer a los visitantes una amplia variedad de opciones para regalar. En la feria, se podrán adquirir directamente de sus creadores productos como Artesanías, Frutas, Quesos, Dulces, Verduras, Facturas, Embutidos, Conservas, Huevos de Campo e Indumentaria.

También el circuito de viveros exhibirá una gran oferta de Plantas, Flores, Aromáticas, Arbustivas, Insumos de Vivero y Alfarería de la mano de cooperativas florícolas, ideal para quienes buscan un obsequio duradero.

Además de las compras, la jornada invita a la participación y el aprendizaje con el espacio «Hablemos de…». Este será un encuentro para el diálogo entre técnicos, formadores y el público, enfocado en el intercambio y la educación sobre el ambiente, la naturaleza y el jardín.

Al caer la tarde, el evento se transformará en una verdadera fiesta con el FOGÓN y Banda Musical, que incluirá Leyendas y el Show de Wankara Ñancolahuen, proporcionando un cierre cultural y distendido a esta edición especial de la Granja Nocturna.