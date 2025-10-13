El Municipio de Almirante Brown informó que avanza con la obra integral de refacción y ampliación de un tramo clave de la avenida Hipólito Yrigoyen entre las localidades de Longchamps y Glew.

En efecto, con el objetivo de potenciar la circulación y transitabilidad en la zona, continúan los trabajos de reparación total de la calzada de hormigón de la traza en una extensión de 1.340 metros entre las calles Carlos Diehl y Roberto J. Payró.

La obra tiene un avance del 30 por ciento, y actualmente se ejecutan tareas de desmonte, compactado de base y hormigonado de la calzada entre las calles Lorenzini y Lima. Mientras que se trabaja en la construcción de veredas de hormigón en el tramo que va desde Diehl a Lorenzini.

Cabe señalar, que pese a los trabajos la vía permanece abierta a la circulación vehicular, solo se realiza la reducción de carriles.

Vale recordar que la obra, llevada adelante conjuntamente con la Provincia de Buenos Aires, incluye la reparación total de la calzada, la incorporación de un carril adicional por sentido, y la construcción de nuevos cordones.

Además, la renovación total de veredas, con rampas en las esquinas, la mejora de los desagües pluviales y la reconstrucción de sumideros y cámaras.

Los trabajos incluyen también la construcción de nuevas dársenas para colectivos y la renovación de refugios, además de la señalización de todo el sector intervenido.