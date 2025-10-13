

Leandro Ricardo Romero tiene de 42 años, vive en Don Orione y fue visto por última vez el martes 7 de octubre de 2025 a las 14 en esa localidad de Almirante Brown. Leandro necesita asistencia médica urgente, es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,90 metros, pesa 120 kilos, tiene tez trigueña, pelo largo castaño oscuro, barba, ojos marrones, y una cicatriz abdominal. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía remera blanca con celeste, pantalón jeans celeste y campera gris, según lo difundió la con la Dirección Provincial Provincial de Registro de Personas Desaparecidas dependiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey.

Si tenés información contáctate al 0221 4293015 o en perdes@mseg.gba.gov.ar.

