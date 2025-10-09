La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Almirante Brown difundió la imagen de Kevin Henderson Valderrama Acosta, conocido como “El Peruano Marvin”, un jefe narco peruano Marvin y de sus sicarios y vendedores, para tratar de dar con el paradero de los sujetos acusados de perpetrar 11 asesinatos en distintos lugares de Almirante Brown, como parte de enfrentamientos con otras bandas por el control territorial, en hechos ocurridos entre febrero de 2024 y enero de este año.

Cualquier información sobre su paradero se les solicita aportarla en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 2 de Almirante Brown al correo electrónico: ufij2.lz.ab@mpba.gov.ar o dar aviso a la Central de Atención de Emergencias, llamando al 911.

Las búsquedas se inscriben en una mega causa contra los narcos que ya tuvo un primer capítulo en 19 allanamientos con 10 detenidos realizados en Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas, Llavallol y Burzaco a partir de los cuales se determinó la responsabilidad del narco peruano Marvin y de sus sicarios y vendedores.

«Dispuse la difusión de las imágenes para que la población aporte datos de sus paraderos. Marvin, líder de la banda, registra orden de detención por homicidio agravado, asociación ilícita en carácter de jefe y comercialización agravada de estupefacientes», manifestó el fiscal a cargo, Leonardo Kaszewski

La investigación, llevada a cabo por la fiscalía de Brown permitió desbaratar la organización de G.A.M., alias “Carita”, y a su vez, frenar la escalada de violencia contra la banda rival de K.H.V.A., conocido como “El Peruano Marvin”.

El listado de víctimas refleja la magnitud del enfrentamiento. En mayo de 2024 fueron asesinados Facundo Lasalle y Daniel Alejandro Aníbal Ríos, mientras que Diego Cubillas resultó herido de gravedad. En junio mataron a David Man; en agosto, a Carlos Alberto Rodríguez; y en octubre de 2024 a Ángel Iván Lizarro. En noviembre se dieron los crímenes de Sergio Hernán Cáceres y Primo Florencio Gauto Morinigo. Este año los ataques alcanzaron a Leandro Joaquín Marra, herido gravemente, y a Javier David Selis, Johan Valentín Gudiño Lagache y Estefanía Milagros Gómez, todos asesinados.