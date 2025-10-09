El vecino de Rafael Calzada Gonzalo Espasandin se consagró campeón en el Mundial de Taekwon-Do ITF que se está desarrollando en Jesolo, Italia y . Argentina vuelve a escribir su historia en lo más alto del mundo. En el prestigioso ITF World Championships Jesolo 2025, la bandera argentina se alzó nuevamente entre las potencias del Taekwon-Do internacional.

En la categoría TUL V Dan Adulto, una de las más técnicas y exigentes del torneo, el título quedó en manos del competidor oriundo de Almirante Brown, uno de los deportistas más destacados del distrito. En su carrera defendió los colores celeste y blanco en varias oportunidades tanto a nivel sudamericano como en diferentes citas en Europa.

Gonzalo Espasandin reconoció el gran presente de los argentinos en Taekwon-Do ITF en sus redes sociales: «Argentina tiene grandes practicantes con un corazón único, hoy volvimos a estar en lo más alto del podio en TUL Adultos después de muchos años! Este logro es de todos!». También expreso un emotivo mensaje de lo que está viviendo actualmente «Los sueños están para cumplirse. Aquello que soñé de niño lo cumplí hoy siendo un adulto!. Más que feliz y bendecido!».

El TUL, conocido internacionalmente como Patterns, es la forma en la que cada competidor expresa el arte marcial en estado puro: un verdadero examen de precisión, potencia y maestría técnica reservado únicamente para practicantes con más de una década de experiencia y un conocimiento profundo del legado de General Choi Hong Hi, fundador del Taekwon-Do ITF.