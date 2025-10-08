Los vecinos del centro de Longchamps denuncian carreras ilegales y picadas de motociclistas que ocurren prácticamente a diario en la avenida Chiesa, rebautizada por ellos como «La Recta«, un circuito con un constante ruido extremo y peligro debido a los cortes de escape, piruetas a contramano y la alta velocidad.

La situación se ve agravada por la percepción de impunidad con la que operan estos grupos. Según los testimonios de los vecinos, los motociclistas han llegado a desafiar y proferir insultos a quienes intentan frenarlos o les tocan bocina. Algunos vecinos han reportado recibir amenazas, dificultando la presentación de pruebas o la identificación de los responsables, ya que algunos actúan encapuchados.

El tramo afectado está rodeado por casas, negocios, un jardín de infantes y hasta una UPA con terapia intensiva. El foco de la actividad se concentra en un segmento de la avenida Chiesa, entre Rivadavia y Francia, una calle asfaltada con bulevar paralela a las vías del ferrocarril.

Los testimonios que difundió el noticiero Telenoche, reflejan una comunidad harta y abandonada. Un vecino relató que el ruido es tan fuerte que «tiembla todo» en su casa y sus padres no pueden dormir. Otra vecina, que pidió auxilio y lamentó la falta de apoyo. «Hace tiempo no puedo dormir. Me despiertan los caños de escape.

«Son los dueños de la calle. Nadie hace nada», es la conclusión desesperada de los afectados.