Del miércoles 8 al sábado 11 de octubre, la Casa de la Cultura de Adrogué será sede de la pasión futbolística local y nacional con la celebración de la «Semana del Fútbol Browniano». El evento, que se llevará a cabo en Esteban Adrogué 1224, ofrecerá la proyección de cuatro documentales que retratan la historia, la pasión y las leyendas de los clubes del distrito y de la figura más grande del fútbol argentino: Diego Armando Maradona.

La iniciativa busca celebrar el fútbol de Almirante Brown dando espacio a las producciones que inmortalizan a los equipos de la región antes de culminar con un homenaje a Maradona.

La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala, por orden de llegada.

El Cronograma Completo:

Miércoles 8 – 19 hs: Orgullo y Pasión – San Martín de Burzaco: La semana comienza con el documental dedicado al Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco.

Jueves 9 – 19 hs: El más grande del Sur – Claypole: Continúa el recorrido con la historia de Claypole, uno de los clubes de la zona.

Viernes 10 – 19 hs: Todos quieren venir a Brown – Brown de Adrogué: El turno es para el «Tricolor», con un documental que repasa la trayectoria del equipo representativo de la localidad de Adrogué.



La «Semana del Fútbol Browniano» tendrá un cierre de lujo el sábado 11, con una jornada especial que comenzará más temprano:

Sábado 11 – 15 hs: El Documental del 10 – Maradona a través de la mirada de +40 artistas: La clausura será con la proyección de un film dedicado a Diego, seguido de la charla «Diegologías. Cátedra Maradoniana» , prometiendo un profundo análisis sobre el impacto cultural y social del astro.



Una oportunidad imperdible para que los vecinos conozcan la historia de sus clubes y compartan la devoción por el fútbol nacional.