El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra en la etapa final de construcción del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada, por lo que esta semana se implementarán cortes y desvíos de tránsito en la zona de la calle Presidente Perón.

La medida es necesaria para avanzar con el hormigonado de las losas de las calles aledañas que se superponen con el actual paso a nivel, motivo por el que el tránsito será derivado principalmente hacia el paso de la avenida San Martín y también a los dos de Claypole.

Desde la Comuna anticiparon que se dispondrá de la señalética correspondiente y de personal de Tránsito de forma preventiva para orientar a los conductores.

El Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, ramal Temperley–Bosques. Será de doble mano y permitirá la circulación de todo tipo de vehículos con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros en dos carriles, uno por sentido.

Además, cuenta con dos cruces peatonales subterráneos, iluminación LED en todo su recorrido y aportará mayor seguridad y conectividad a la zona.