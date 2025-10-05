Un sábado histórico vivieron los vecinos de la región, tras el paso de la locomotora a vapor de casi 100 años que partió desde Constitución en horas de la mañana junto con otros coches históricos del Ferrocarril de Sud yd e Ferrocarriles Argentinos, y llegó a Chascomús pasado el mediodía.

Se trata de una máquina a vapor Clase 12E 3925 del año 1927 del Ferrocarril Sud, una locomotora diesel General Electric U13-C 6016 del año 1962, un coche pullman Hitachi SP625 del año 1962, coches Pullman Werkspoor PA 440 y 441 y furgón postal de 1953 y un furgón de cola BK de 1927.

Por iniciativa del FerroClub de Remedios de Escalada, el sábado 4 a las 10:17 partió desde Plaza Constitución una formación que observó paradas en Temperley a las 10:38, en Korn a las 11:15, pasó a bocina viva por todas las estaciones del sur y llegó a Brandsen cerca del mediodía para finalizar su recorrido en Chascomús.

Los vehículos regresaron cerca de las 22 desde Chascomús. Todos ellos pertenecen a la terminal ferroautomotora. Participaron además el grupo Scout Güemes y hubo puestos de comida en lo que fue la primera vez que el Ferroclub visita Chascomús. La euforia de la gente y el saludo afectuoso de los ferrocarrileros dirán que no será la última vez.