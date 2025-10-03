Esta semana con entrada libre y gratuita se está llevando adelante la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown con carpas renovadas, nuevas propuestas, más de 150 charlas de primer nivel y con una variada agenda de actividades tanto para los vecinos como para contingentes escolares de nuestro distrito.

El sábado la feria del libro abrirá con el espectáculo infantil “Los Rockan” a las 15:15 en el Walsh. Luego, a las 17 en el Amelia, Julia Mengolini presentará “Las caras del monstruo” y a las 18, Cecilia Ce hará lo propio en el Walsh con su libro “Deseo”. A las 20, Tute dará a conocer su libro “Ensayo para mi muerte”, mientras que a las 21 llega “La venganza será terrible” de Alejandro Dolina junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío sin Nombre.

En tanto, el domingo, a las 17 en el Bodoc, REP y Juan Sasturain darán una charla sobre El Eternauta. A las 19 en el Walsh, Mauro Szeta hablará de su trabajo “Nahir: La historia desconocida”. A las 19:45, en el Amelia Tamara Tenembaum, presentará “Un millón de cuartos propios” y finalmente, el cierre de lujo estará a cargo de Pedro Aznar y su banda con un show musical en el Walsh a las 21.