El próximo 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), los votantes deberán tener en cuenta una nueva prohibición No se podrá fotografiar la boleta dentro del cuarto de votación.

La sanción está prevista en el artículo 71, inciso G, del Código Electoral Nacional, que prohíbe expresamente sacar fotos de la Boleta Única durante los comicios. En caso de incumplimiento, el artículo 128 de la misma ley establece una multa de hasta 200 módulos electorales.

El mecanismo de la BUP es simple: cada elector recibe una sola papeleta oficial con todos los partidos y candidatos, marca con una lapicera la opción elegida y la introduce directamente en la urna, sin sobres ni posibilidad de agregar boletas externas. Está prohibido llevar papeletas de afuera, escribir mensajes o tomar fotos de la boleta.

Cómo votar con la Boleta Única

Recepción de la Boleta: Al llegar a la mesa de votación, se le entregará una Boleta Única que tendrá los casilleros en blanco y sin ninguna marca.

Ingreso a la cabina: El elector deberá ingresar a la cabina de votación para ejercer su derecho en privado.

3Marcar la elección: En la intimidad del cuarto oscuro, el votante deberá marcar su elección. Es importante que la marca, que puede ser de cualquier tipo (una cruz, un tilde, etc.), se realice dentro del casillero correspondiente, sin sobrepasar los límites de otros casilleros.

Doblar la Boleta y dep: Una vez marcada la elección, el elector debe doblar la BUP por sus pliegues preestablecidos, asegurándose de mantener el secreto del voto. Al doblarla, solo quedará a la vista la firma de la autoridad de mesa.

Depósito del voto: Finalmente, la BUP ya doblada se depositará en la urna correspondiente.

La Cámara Nacional Electoral describe a la BUP como la planilla oficial y exclusiva para todos los cargos nacionales y señala que existen dos modelos: uno para una sola categoría y otro para dos categorías, según corresponda a cada distrito.