Sos de los que retratan el paisaje desde la ventanilla, la rutina de las estaciones o a tus compañeros de vagón, esta es tu oportunidad de mostrar tu mirada. La página de Facebook de humor, información y fotografía «Cosas Del Roca» te invita a participar de su primer certamen fotográfico, «Pics del Roca»,

El concurso abierto a la comunidad celebrará las historias, paisajes y miradas alrededor de la línea ferroviaria y su gente

La inscripción es gratuita y el plazo para presentar las obras es estricto: la organización recibirá el material entre el 1 y el 31 de octubre.

Cada participante podrá presentar hasta 3 fotos originales que se ajusten a la temática del Tren Roca y su impacto en la vida de quienes lo utilizan. El formulario de envío de las imágenes está disponible a través de este enlace directo: https://forms.gle/oHbdoEoZTgrSLLBu5.

El certamen contará con doble reconocimiento para los fotógrafos. Se entregará un Premio del Jurado, que será otorgado por un panel de expertos basado en la técnica y la composición. Además, habrá un Premio del Público, que será definido por la votación abierta de la comunidad.

Si sos aficionado o profesional y el Tren Roca es parte de tu vida cotidiana, sumate a esta iniciativa y compartí tu perspectiva del viaje.