Emiliano Agustín Soria tiene 17 años y se fue de su casa de Glew el 30 de septiembre. Desde entonces, no se sabe nada del joven y su familia inició una intensa búsqueda para dar con su paradero.

El último mensaje que le mando a su familia fue a las 14:15 del 30 de septiembre. Minutos antes había salido de su casa de Glew.

Aparentemente, se iba a encontrar con su novia en la rotonda de Guernica. Eso lo sabían tanto la familia de la chica como la de él. Salió con un bolso negro.

«Es un chico tranquilo, se estaba por abrir una barbería en el garage de su casa, tiene muy buena relación con su papá y su mamá y toda su familia», dijeron sus allegados.

Quienes lo hayan visto o tengan información, pueden comunicarse al 116-900-9104 (mamá), al 112-892-5994 (papá) o a la comisaría de Glew al 02224-420-685.