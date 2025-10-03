Almirante Brown ya tiene su primer “Almacén de la comunidad”, ubicado en Carlos Pellegrini 960 de Burzaco, que fue puesto en funcionamiento en articulación con la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT). Será un punto de comercialización de la economía social en Almirante Brown.

Se trata del décimo “Almacén de la Comunidad” de la provincia de Buenos Aires, forma parte del programa “Comprar comunidad” y tiene por objetivo acercarles a los vecinos productos de la canasta familiar a precios justos. En el lugar se venderán frutas, verduras, quesos, lácteos, fiambres, embutidos, secos (pastas, arroces, legumbres y harinas, entre otros), también productos gastronómicos y artesanales.

Es para destacar además que la totalidad de los productos del almacén cuenta con el beneficio del 40% de reintegro proporcionado por Banco Provincia en el marco del descuento de Mercados.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, presenciaron la apertura, junto con Florencia Villar, directora provincial de ese ministerio provincial. Allí, Cascallares subrayó la importancia de la iniciativa a través de la cual no solo se generará trabajo para la comunidad sino se promoverá la protección de la economía de los brownianos. Asimismo, el jefe comunal que hizo hincapié en la tarea que lleva adelante la FUNCAT en Almirante Brown.

“En un momento donde las políticas nacionales intentan llevarnos al individualismo, nosotros desde acá seguimos construyendo comunidad con un gobernador que continúa enviando herramientas concretas para que aún en tiempos difíciles, donde la Provincia ha tenido un enorme recorte desde el Gobierno Nacional, se siga acompañando a los municipios y organizaciones”, dijo Cascallares.

La actividad contó con la participación del presidente de FUNCAT, Martín Villalba; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el presidente del Instituto Municipal de Economía Social, Víctor Caparelli; la vicepresidenta del Instituto Municipal de Economía Social, Analía de Bernardis, además de representantes de los ministerios de Justicia, de Asuntos Agrarios y de Trabajo bonaerense.