El Municipio de Almirante Brown informó que se sumará a la Cuarta Jornada Latinoamericana de Castración Masiva, una iniciativa impulsada por la red Castralat, que convoca a países de toda América Latina con el objetivo de promover el bienestar animal y el control ético de la población de perros y gatos.

En ese marco, el viernes 3 de octubre se llevará adelante una jornada especial de esterilización gratuita en el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en la calle Martín Fierro N° 33, esquina Avenida Monteverde de Burzaco. La actividad comenzará a las 7:30 horas, con el registro por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

Desde Zoonosis Brown recordaron que los animales deben presentarse con un ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos, y es obligatorio llevar una manta por cada animal.En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en bolsas de red (tipo cebolla). Asimismo, se informó que las hembras preñadas o en celo también pueden ser castradas.

